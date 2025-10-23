Минфин предложил утвердить электронные документы для легального ввоза алкоголя

Для подтверждения легальности пива, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции Минфин предложил универсальные передаточные документы, которые представляются в системе мониторинга товаров. Они подлежат обязательной маркировке средствами идентификации – Государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ). Для остальной спиртосодержащей продукции и самого этилового спирта предлагается использовать заявку о фиксации информации в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).