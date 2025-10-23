Газета
Минфин предложил утвердить электронные документы для легального ввоза алкоголя

Минфин РФ подготовил проект об утверждении электронных документов для подтверждения легальности алкогольной и спиртосодержащей продукции вместо товарно-транспортной накладной. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Решение было принято, чтобы сделать подтверждение надежнее и сократить расходы предпринимателям на аналоговые документы.

Для подтверждения легальности пива, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции Минфин предложил универсальные передаточные документы, которые представляются в системе мониторинга товаров. Они подлежат обязательной маркировке средствами идентификации – Государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ). Для остальной спиртосодержащей продукции и самого этилового спирта предлагается использовать заявку о фиксации информации в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

Для проверки сведений электронные документы можно будет предоставить в некорректируемом текстовом формате или в виде QR-кода через мобильное приложение «Госуслуги авто», рассказали в Минфине.

10 октября правительство России на заседании одобрило законопроект Минфина, направленный на упрощение лицензирования розничной продажи алкоголя с 1 марта 2026 г.

