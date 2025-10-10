Газета
Кабмин одобрил инициативу Минфина об упрощении лицензии на продажу алкоголя

Ведомости

Правительство России на заседании одобрило законопроект Минфина, направленный на упрощение лицензирования розничной продажи алкоголя. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Проект предполагает автоматизацию подачи ряда документов при получении лицензии на розничную продажу алкоголя с 1 марта 2026 г. При подаче заявления предпринимателям не потребуется передавать данные, подтверждающие наличие стационарных торговых объектов, а также сведения о государственной регистрации организации и постановке на учет в налоговом органе. Они будут направляться в лицензирующий орган из ведомств автоматически.

Кроме того, предлагается сократить сроки рассмотрения заявлений для получения лицензии с 30 календарных до 15 рабочих дней. Продление срока будет возможно по ограниченному перечню оснований не более чем на 25 рабочих дней.

7 октября «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности 6 октября одобрила проект поправок в разработанный Минфином законопроект, который упрощает выдачу лицензий на продажу алкоголя. Представитель Минфина подтвердил эту информацию.

