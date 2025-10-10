Кабмин одобрил инициативу Минфина об упрощении лицензии на продажу алкоголя

Проект предполагает автоматизацию подачи ряда документов при получении лицензии на розничную продажу алкоголя с 1 марта 2026 г. При подаче заявления предпринимателям не потребуется передавать данные, подтверждающие наличие стационарных торговых объектов, а также сведения о государственной регистрации организации и постановке на учет в налоговом органе. Они будут направляться в лицензирующий орган из ведомств автоматически.