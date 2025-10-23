Путин: энергетика России чувствует себя достаточно уверенно
Энергетика России чувствует себя достаточно уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Говоря о санкциях, российский лидер выразил надежду, что они не приведут к серьезным изменениям на энергетическом рынке.
В своей речи Путин также подчеркнул, что сейчас в США добывается 13,5 млн баррелей в сутки. Затем идет Саудовская Аравия, потом Россия. При этом США потребляют 20 млн. Россия больше продает нефти и нефтепродуктов, чем потребляет, как и Саудовская Аравия.
«Наш вклад в мировой энергетический баланс в целом большой. Ломать этот баланс – дело неблагодарное, в том числе для тех, кто это собирается сделать», – отметил президент.
23 октября Европейский союз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. Рестрикции коснулись импорта СПГ, крупнейших нефтяных компаний РФ и судов.