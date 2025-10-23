«Газпром» третий раз за месяц побил рекорд поставок газа в КНР по «Силе Сибири»
Это уже шестой рекорд с момента выхода поставок по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 г. В «Газпроме» подчеркнули, что объем прокачки вновь превысил контрактные обязательства перед китайской стороной.
2 сентября председатель правления компании Алексей Миллер сообщил о подписании меморандума с CNPC по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Стороны также договорились об увеличении объема поставок по действующему маршруту – с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.
По словам Миллера, проект «Сила Сибири – 2» станет крупнейшим и наиболее капиталоемким газовым проектом в мире. Соглашение рассчитано на 30 лет, а цена поставок будет ниже, чем для европейских потребителей.