«Газпром» третий раз за месяц побил рекорд поставок газа в КНР по «Силе Сибири»

Ведомости

«Газпром» 22 октября в третий раз за месяц установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщили в компании.

Это уже шестой рекорд с момента выхода поставок по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 г. В «Газпроме» подчеркнули, что объем прокачки вновь превысил контрактные обязательства перед китайской стороной.

2 сентября председатель правления компании Алексей Миллер сообщил о подписании меморандума с CNPC по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Стороны также договорились об увеличении объема поставок по действующему маршруту – с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.

По словам Миллера, проект «Сила Сибири – 2» станет крупнейшим и наиболее капиталоемким газовым проектом в мире. Соглашение рассчитано на 30 лет, а цена поставок будет ниже, чем для европейских потребителей.

