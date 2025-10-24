Каждый десятый девелопер инвестирует свыше 100 млн рублей в IT-решения ежегодно
Почти каждый десятый девелопер (13%) в строительной сфере ежегодно инвестирует в цифровизацию более 100 млн руб. Об этом говорится в исследовании аналитического центра АО «Сисофт девелопмент».
Опрос проводился среди 12 крупнейших федеральных застройщиков, на которых приходится более 20% строящегося жилья в 2025 г.
Расходы около трети девелоперов (29%) в строительной сфере на цифровизацию составляют менее 10 млн руб. в год. От 10 млн до 30 млн руб. на IT-решения готовы потратить 28% девелоперов, от 31 млн до 51 млн руб. – 16%.
Согласно исследованию, бОльшая часть затрат направляется конкретно на приобретение ERP и ТИМ-решений, а также в автоматизацию процессов продаж и эксплуатации.
Девелоперы в России импортозаместили бОльшую часть ERP-решений (Enterprise Resource Planning – система планирования ресурсов). Доля отечественных продуктов в этом классе составила 74%. При этом доля российских ТИМ (технологии информационного моделирования) равняется 51% в своем классе. Такой уровень проникновения отечественных продуктов связан с тем, что отечественные ERP-решения более зрелые и внедряются дольше, а системы ТИМ моложе и зачастую не обеспечивают бесшовной интеграции.