Каждый десятый девелопер инвестирует свыше 100 млн рублей в IT-решения ежегодно

Девелоперы в России импортозаместили бОльшую часть ERP-решений (Enterprise Resource Planning – система планирования ресурсов). Доля отечественных продуктов в этом классе составила 74%. При этом доля российских ТИМ (технологии информационного моделирования) равняется 51% в своем классе. Такой уровень проникновения отечественных продуктов связан с тем, что отечественные ERP-решения более зрелые и внедряются дольше, а системы ТИМ моложе и зачастую не обеспечивают бесшовной интеграции.