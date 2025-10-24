«Совкомфлот» получил чистый убыток в размере 673 млн рублей за девять месяцев
Чистый убыток крупнейшего российского оператора танкерного флота «Совкомфлот» по РСБУ в период с января по сентябрь 2025 г. достиг 673 млн руб. в сравнении с 3,9 млрд руб. прибыли за девять месяцев 2024 г., говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Выручка компании сократилась в 42,8 раза, составив 87,2 млн руб. При этом долгосрочные обязательства «Совкомфлота» также уменьшились за девять месяцев с 75,4 млрд руб. до 42,2 млрд руб. Краткосрочные обязательства показали рост и достигли 32,7 млрд руб., по данным на 30 сентября 2025 г. (против 1,56 млрд руб. ранее).
По итогам первого полугодия 2025 г. СКФ получил скорректированную чистую прибыль по МСФО в размере $19,5 млн против $347,7 млн годом ранее. Показатель упал в 18 раз. Тогда же убыток компании составил $435 млн против прибыли $324 млн в предыдущем аналогичном периоде. Выручка сократилась на 39% до $618 млн.