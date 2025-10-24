«Совкомфлот» получил чистый убыток в размере 673 млн рублей за девять месяцев

Выручка компании сократилась в 42,8 раза, составив 87,2 млн руб. При этом долгосрочные обязательства «Совкомфлота» также уменьшились за девять месяцев с 75,4 млрд руб. до 42,2 млрд руб. Краткосрочные обязательства показали рост и достигли 32,7 млрд руб., по данным на 30 сентября 2025 г. (против 1,56 млрд руб. ранее).