Coca-Cola продлила в России права на товарный знак до 2035 года
Американская компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke, зарегистрированный в России в 1946 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.
Продление зарегистрировано по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – безалкогольные несолодовые напитки и сиропы для их изготовления. Новый срок действия исключительного права установлен до 14 августа 2035 г.
Несмотря на приостановку деятельности The Coca-Cola Company в России в марте 2022 г., напитки бренда продолжают продаваться в стране – их завозят из-за рубежа.
10 сентября сообщалось, что американская корпорация подала иск в Арбитражный суд Москвы против ООО «Кока-кола Компании», зарегистрированного в Южной Осетии. Истцом указана The Coca-Cola Company (в документах – «Дзе Кока-Кола Компани») из Атланты, где расположена штаб-квартира бренда. Подробности иска не раскрывались.