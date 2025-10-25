«Газпром» требует через суд 219 млн евро от российского филиала Linde
Ответчиками по иску, помимо Linde GmbH, также указаны международная юридическая фирма Pinsent Masons, представляющая интересы Linde в спорах с «Русхимальянсом» (оператором проекта по строительству газоперерабатывающего и СПГ-комплекса в Усть-Луге), и компания Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, занимающаяся управлением недвижимостью и предоставлением услуг в Германии и России.
«Газпром» требует солидарно взыскать с ответчиков около 219 млн евро убытков, подлежащих выплате в рублях по курсу Центробанка на дату фактического расчета. Рассмотрение иска назначено на 21 января 2026 г.
Еще 18 октября сообщалось, что «Газпром» подал иск к российскому подразделению Linde, однако тогда детали требований не раскрывались.