«Газпром» требует через суд 219 млн евро от российского филиала Linde

Ведомости

«Газпром» подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании порядка 219 млн евро с российского филиала германской компании Linde. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Ответчиками по иску, помимо Linde GmbH, также указаны международная юридическая фирма Pinsent Masons, представляющая интересы Linde в спорах с «Русхимальянсом» (оператором проекта по строительству газоперерабатывающего и СПГ-комплекса в Усть-Луге), и компания Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, занимающаяся управлением недвижимостью и предоставлением услуг в Германии и России.

«Газпром» требует солидарно взыскать с ответчиков около 219 млн евро убытков, подлежащих выплате в рублях по курсу Центробанка на дату фактического расчета. Рассмотрение иска назначено на 21 января 2026 г.

Еще 18 октября сообщалось, что «Газпром» подал иск к российскому подразделению Linde, однако тогда детали требований не раскрывались.

