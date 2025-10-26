Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград

1 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕК будет увеличивать поток денежных средств в Литву, чтобы следить за российскими поездами, которые следуют в Калининград. Фон дер Ляйен уточняла, что финансирование происходит в рамках программы, начатой в 2021 г. и нацеленной на «усиление границ Литвы». Ее объем достигает 327 млн евро.