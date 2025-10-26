Газета
Главная / Политика /

Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград

Ведомости

Литовские власти могут ограничить транзит в Калининград из-за «угрозы контрабанды». Об этом объявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Согласно сообщению, Науседа оценивает инциденты и сбои в работе аэропортов как «гибридную атаку на Литву», на которую «необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами».

«В ближайшие дни правительство должно предложить способы реагирования. Среди вариантов, которые должны быть рассмотрены, – длительное закрытие границы с Белоруссией и ограничение транзита в Калининград», – говорится в заявлении (цитата по LRT).

1 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕК будет увеличивать поток денежных средств в Литву, чтобы следить за российскими поездами, которые следуют в Калининград. Фон дер Ляйен уточняла, что финансирование происходит в рамках программы, начатой в 2021 г. и нацеленной на «усиление границ Литвы». Ее объем достигает 327 млн евро.

В феврале 2024 г. правительство Литвы ограничило высадку и посадку граждан России, следующих поездом в Калининградскую область, на станциях Кяна и Кирбатай. В документе говорилось об «исключительных случаях» для высадки, решение по которым будет принимать Государственная пограничная служба Литвы.

