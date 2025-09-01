ЕС увеличит финансирование Литвы для слежки за идущими в Калининград поездами РФ

«Еврокомиссия уже сделала многое, чтобы помочь Литве справиться с постоянным давлением, и продолжает наращивать финансирование, в частности, чтобы помочь Литве наблюдать за поездами, которые идут с основной территории России в Калининград, а также, например, для приобретения вертолетов», – заявила глава ЕК (цитата по ТАСС). По ее словам, она и сама уже якобы «видела один такой поезд».