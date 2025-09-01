ЕС увеличит финансирование Литвы для слежки за идущими в Калининград поездами РФ
Еврокомиссия будет увеличивать поток денежных средств в Литву, чтобы следить за российскими поездами, которые следуют в Калининград, заявила глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве.
«Еврокомиссия уже сделала многое, чтобы помочь Литве справиться с постоянным давлением, и продолжает наращивать финансирование, в частности, чтобы помочь Литве наблюдать за поездами, которые идут с основной территории России в Калининград, а также, например, для приобретения вертолетов», – заявила глава ЕК (цитата по ТАСС). По ее словам, она и сама уже якобы «видела один такой поезд».
Ляйен добавила, финансирование происходит в рамках программы, начатой в 2021 г. и нацеленной на «усилению границ Литвы». Ее объем достигает 327 млн евро.
30 августа Литва установила заграждения «зубы дракона» на неиспользуемых контрольно-пропускных пунктах (КПП) «Шумскас», «Лаворишкес», «Латежерис» и «Райгардас» на границе с Белоруссией и «Рамонишкяй» на границе с Россией. Военные также поставили заграждения в непосредственной доступности у действующих КПП, чтобы быстро использовать их в случае необходимости.