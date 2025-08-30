Литва установила заграждения на КПП с Россией и Белоруссией
Литва установила заграждения «зубы дракона» на неиспользуемых контрольно-пропускных пунктах (КПП) с Россией и Белоруссией. Об этом сообщается на сайте вооруженных сил республики.
Меры затронули КПП «Шумскас», «Лаворишкес», «Латежерис» и «Райгардас» на границе с Белоруссией и «Рамонишкяй» на границе с Россией. Военнослужащие также установили заграждения в непосредственной доступности у действующих КПП, чтобы быстро использовать их в случае необходимости.
«Данная мера является частью плана контрмобильности в рамках оборонной линии стран Балтии», – подчеркнул главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.
1 августа заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик объявил о планах Варшавы создать систему мобильных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». Он уточнил, что вдоль восточной границы планируется построить около 60 складов со строительными материалами для возведения укреплений. Они будут созданы в каждой гмине (административной единице Польши).