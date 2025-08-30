Литва установила заграждения на КПП с Россией и Белоруссией

1 августа заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик объявил о планах Варшавы создать систему мобильных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». Он уточнил, что вдоль восточной границы планируется построить около 60 складов со строительными материалами для возведения укреплений. Они будут созданы в каждой гмине (административной единице Польши).