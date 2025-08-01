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В минобороны Польши сообщили о мобильном характере укреплений на границе с РФ

Ведомости

Варшава создаст систему мобильных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик во время визита в Литву.

«Речь идет о мобильной линии в том смысле, что преграды, такие как рвы или противотанковые укрепления, можно будет размещать там, где армия признает это необходимым в данный момент», – сказал Томчик (цитата по ТАСС).

Замминистра сообщил, что вдоль восточной границы планируется построить около 60 складов со строительными материалами для возведения укреплений. Такой склад будет создан в каждой гмине (административной единице Польши).

В мае 2024 г. премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что Варшава потратит 10 млрд злотых ($2,55 млрд) на усиление укреплений на границе с Россией и Белоруссией. План «Восточный щит» включит в себя строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и специальное лесоразведение вдоль 400 км сухопутной границы.

В конце мая 2025 г. на военном полигоне Литвы был официально представлен совместный оборонный проект стран Прибалтики и Польши по укреплению восточной границы Евросоюза. Проект подразумевает создание инженерных и оборонительных сооружений вдоль 2300 км рубежа с Россией и Белоруссией.

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