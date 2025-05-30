Польша и Прибалтика представили проект «восточной стены» на границе с Россией

В марте Литва, Латвия, Эстония и Польша захотели выйти из Оттавской конвенции, известной как Договор о запрещении противопехотных мин. В заявлении обращалось внимание на якобы существенный рост военных угроз государствам, граничащим с Белоруссией и Россией. Отмечается, что «важно укреплять сдерживающий и оборонный потенциал этих стран».