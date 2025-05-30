Польша и Прибалтика представили проект «восточной стены» на границе с Россией
На военном полигоне Литвы был официально представлен совместный оборонный проект стран Прибалтики и Польши по укреплению восточной границы ЕС, сообщается на сайте минобороны Литвы. Проект предусматривает создание инженерных и оборонительных сооружений вдоль 2300 км рубежа с Россией и Белоруссией.
Как сообщили в минобороны Литвы, инициатива базируется на уже реализуемых национальных проектах – «Балтийской оборонной линии» и польском «Восточном щите».
«Оборона восточной границы – это не только региональная задача, но и общая ответственность всего Евросоюза. Мы призываем к скоординированной европейской поддержке и финансированию», – заявил замминистра обороны Литвы Томас Годляускас, представляя проект.
В рамках инициативы в ближайшие годы планируется строительство оборонных объектов в приграничной зоне глубиной 20–40 км. Литва уже инвестирует более 1,1 млрд евро в развитие своей инфраструктуры, включая склады инженерных средств, «зубы дракона», противотанковые ежи, заградительные конструкции, а также укрепление переправ через Неман.
До 2028 г. страны планируют завершить активную фазу строительства, а с 2029 г. приступить к модернизации систем. Проект предусматривает применение новейших технологий – от противовоздушных систем и радиоэлектронной борьбы до расширенных возможностей разведки.
Инициатива также рассматривается как часть планов обороны НАТО.
В начала мая минобороны Литвы заявило, что Вильнюс намерен выделить около 1,1 млрд евро на создание оборонной инфраструктуры вдоль границ с Россией и Белоруссией. Проект будет реализован совместно с Эстонией и Латвией.
В марте Литва, Латвия, Эстония и Польша захотели выйти из Оттавской конвенции, известной как Договор о запрещении противопехотных мин. В заявлении обращалось внимание на якобы существенный рост военных угроз государствам, граничащим с Белоруссией и Россией. Отмечается, что «важно укреплять сдерживающий и оборонный потенциал этих стран».