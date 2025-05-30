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Польша и Прибалтика представили проект «восточной стены» на границе с Россией

Ведомости

На военном полигоне Литвы был официально представлен совместный оборонный проект стран Прибалтики и Польши по укреплению восточной границы ЕС, сообщается на сайте минобороны Литвы. Проект предусматривает создание инженерных и оборонительных сооружений вдоль 2300 км рубежа с Россией и Белоруссией.

Как сообщили в минобороны Литвы, инициатива базируется на уже реализуемых национальных проектах – «Балтийской оборонной линии» и польском «Восточном щите».

«Оборона восточной границы – это не только региональная задача, но и общая ответственность всего Евросоюза. Мы призываем к скоординированной европейской поддержке и финансированию», – заявил замминистра обороны Литвы Томас Годляускас, представляя проект.

В рамках инициативы в ближайшие годы планируется строительство оборонных объектов в приграничной зоне глубиной 20–40 км. Литва уже инвестирует более 1,1 млрд евро в развитие своей инфраструктуры, включая склады инженерных средств, «зубы дракона», противотанковые ежи, заградительные конструкции, а также укрепление переправ через Неман.

До 2028 г. страны планируют завершить активную фазу строительства, а с 2029 г. приступить к модернизации систем. Проект предусматривает применение новейших технологий – от противовоздушных систем и радиоэлектронной борьбы до расширенных возможностей разведки.

Инициатива также рассматривается как часть планов обороны НАТО.

В начала мая минобороны Литвы заявило, что Вильнюс намерен выделить около 1,1 млрд евро на создание оборонной инфраструктуры вдоль границ с Россией и Белоруссией. Проект будет реализован совместно с Эстонией и Латвией.

В марте Литва, Латвия, Эстония и Польша захотели выйти из Оттавской конвенции, известной как Договор о запрещении противопехотных мин. В заявлении обращалось внимание на якобы существенный рост военных угроз государствам, граничащим с Белоруссией и Россией. Отмечается, что «важно укреплять сдерживающий и оборонный потенциал этих стран».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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