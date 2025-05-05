Литва выделит 1,1 млрд евро на оборону против России и Белоруссии
Литва намерена выделить около 1,1 млрд евро на создание оборонной инфраструктуры вдоль границ с Россией и Белоруссией. Проект будет реализован совместно с Эстонией и Латвией, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
Согласно заявлению ведомства, страны Балтии работают над созданием единой системы контрмобильности вдоль восточной границы НАТО. Этот проект призван эффективно противостоять возможным попыткам противника пересечь границу.
Министерство обороны Литвы уточнило, что в настоящее время ведутся активные работы по определению точек соединения инженерных препятствий между странами - участницами проекта. Это необходимо для формирования непрерывной оборонительной линии, которая охватит территорию всех трех государств региона.
25 апреля МИД Литвы выступил с осуждением действий России в отношении Украины. Ведомство выразило протест, заявив, что удары по украинской территории нарушают нормы международного гуманитарного права.
24 апреля стало известно, что Латвия официально выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Соответствующий закон подписал президент страны Эдгарс Ринкевичс.