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Литва выделит 1,1 млрд евро на оборону против России и Белоруссии

Ведомости

Литва намерена выделить около 1,1 млрд евро на создание оборонной инфраструктуры вдоль границ с Россией и Белоруссией. Проект будет реализован совместно с Эстонией и Латвией, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Согласно заявлению ведомства, страны Балтии работают над созданием единой системы контрмобильности вдоль восточной границы НАТО. Этот проект призван эффективно противостоять возможным попыткам противника пересечь границу.

Министерство обороны Литвы уточнило, что в настоящее время ведутся активные работы по определению точек соединения инженерных препятствий между странами - участницами проекта. Это необходимо для формирования непрерывной оборонительной линии, которая охватит территорию всех трех государств региона.

25 апреля МИД Литвы выступил с осуждением действий России в отношении Украины. Ведомство выразило протест, заявив, что удары по украинской территории нарушают нормы международного гуманитарного права.

24 апреля стало известно, что Латвия официально выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Соответствующий закон подписал президент страны Эдгарс Ринкевичс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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