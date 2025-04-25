МИД Литвы выразил протест России в связи с ударами по Украине
МИД Литвы вызвал представителя посольства России и выразил ему протест против ударов по Украине. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство республики в соцсети Х.
По мнению Литвы, действия России на Украине нарушают международное гуманитарное право.
24 апреля Минобороны России заявило, что российские военнослужащие за ночь нанесли массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также заводам, которые выпускают ракетное топливо и порох. По данным оборонного ведомства, цели удара были достигнуты. Местонахождение объектов не раскрывалось.
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ударами по Украине и призвал к скорейшему заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом.