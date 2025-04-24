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Латвия выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Ведомости

Латвия официально выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Президент страны Эдгарс Ринкевичс подписал соответствующий закон, сообщило издание Delfi.

В пояснительной записке к документу отмечается, что за 20 лет с момента присоединения Латвии к конвенции региональная ситуация в сфере безопасности существенно изменилась. Учитывая динамику, для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для обеспечения защиты государства и его населения.

«Неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения усиливают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями», – указывается в документе.

При этом Латвия заявляет, что сохраняет обязательства по минимизации влияния военных операций на гражданское население. Страна продолжит соблюдать нормы международного гуманитарного права, направленные на защиту мирных жителей во время вооруженных конфликтов.

О том, что Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят выйти из Оттавской конвенции, известной как Договор о запрещении противопехотных мин, стало известно из совместного заявления министров обороны 18 марта. Главы оборонных ведомств ссылались на якобы существенный рост военных угроз государствам, граничащим с Белоруссией и Россией.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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