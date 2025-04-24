Латвия выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

В пояснительной записке к документу отмечается, что за 20 лет с момента присоединения Латвии к конвенции региональная ситуация в сфере безопасности существенно изменилась. Учитывая динамику, для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для обеспечения защиты государства и его населения.