Латвия выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Латвия официально выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Президент страны Эдгарс Ринкевичс подписал соответствующий закон, сообщило издание Delfi.
В пояснительной записке к документу отмечается, что за 20 лет с момента присоединения Латвии к конвенции региональная ситуация в сфере безопасности существенно изменилась. Учитывая динамику, для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для обеспечения защиты государства и его населения.
«Неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения усиливают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями», – указывается в документе.
При этом Латвия заявляет, что сохраняет обязательства по минимизации влияния военных операций на гражданское население. Страна продолжит соблюдать нормы международного гуманитарного права, направленные на защиту мирных жителей во время вооруженных конфликтов.
О том, что Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят выйти из Оттавской конвенции, известной как Договор о запрещении противопехотных мин, стало известно из совместного заявления министров обороны 18 марта. Главы оборонных ведомств ссылались на якобы существенный рост военных угроз государствам, граничащим с Белоруссией и Россией.