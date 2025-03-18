Страны Балтии и Польши захотели выйти из Оттавской конвенции

Оттавская конвенция ООН запрещает любое применение противопехотных мин. В ноябре 2024 г. The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писала, что на тот момент президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. Тогда министр обороны Канады Билл Блэр заявлял, что Оттава поддерживает решение Вашингтона о передаче противопехотных мин Киеву, отметив при этом, что Канада по-прежнему выступает против применения таких мин, но в то же время «решительно поддерживает право Украины на самооборону». Посол РФ в Оттаве Олег Степанов говорил, что Канада забыла о своем суверенитете.