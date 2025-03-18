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Страны Балтии и Польши захотели выйти из Оттавской конвенции

Ведомости

Литва, Латвия, Эстония и Польша захотели выйти из Оттавской конвенции, известной как Договор о запрещении противопехотных мин. Совместное заявление министров обороны стран опубликовано на сайте оборонного ведомства Литвы.

В заявлении обращается внимание на якобы существенный рост военных угроз государствам, граничащим с Беларусью и Россией. Отмечается, что «важно укреплять сдерживающий и оборонный потенциал этих стран».

«После интенсивных обсуждений единогласная рекомендация о выходе из Оттавской конвенции, согласованная министрами обороны стран Балтии и Польши, посылает стратегический сигнал о том, что будут использованы все возможности для усиления сдерживания и эффективной защиты и осуществления свободы выбора военных действий», – указано в заявлении.

В литовском минобороны пояснили, что решение о выходе из Оттавской конвенции может быть принято президентом республики и сеймом. По словам министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалене, страны хотят обеспечить «общие принципы в достижении максимально эффективной защиты наших границ».

Подчеркивается, что даже при денонсации Оттавской конвенции Литва продолжит придерживаться признанных принципов и норм международного гуманитарного права, касающихся методов и приемов ведения войны и защиты гражданского населения.

Оттавская конвенция ООН запрещает любое применение противопехотных мин. В ноябре 2024 г. The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писала, что на тот момент президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. Тогда министр обороны Канады Билл Блэр заявлял, что Оттава поддерживает решение Вашингтона о передаче противопехотных мин Киеву, отметив при этом, что Канада по-прежнему выступает против применения таких мин, но в то же время «решительно поддерживает право Украины на самооборону». Посол РФ в Оттаве Олег Степанов говорил, что Канада забыла о своем суверенитете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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