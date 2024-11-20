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WP: Байден одобрил поставку противопехотных наземных мин на Украину

Ведомости

Президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на двух американских чиновников. Этот шаг вызвал критику со стороны организаций по контролю над вооружениями.

Один из чиновников заявил, что противопехотные наземные мины являются «нестойкими», то есть они самоуничтожаются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными в течение нескольких дней или недель, снижая опасность для гражданского населения. Это официальное лицо заявило, что украинские политики обязались не применять мины в густонаселенных районах. Эксперты по контролю над вооружениями заявили, что даже нестойкие мины представляют опасность.

Байден не хотел поставлять Украине противопехотные мины из-за опасений внутри своей администрации и со стороны широкого круга сторонников запрета противопехотных мин, которые говорят, что риск для гражданского населения неприемлемо высок. Но успехи России на поле боя в последние месяцы подтолкнули Белый дом к снятию вето, особенно после победы Дональда Трампа, который пообещал быстро завершить конфликт.

По словам одного из чиновников, использование новых мин будет ограничено территорией Украины, при этом основное внимание будет уделяться восточному направлению, где российские войска добились значительных успехов.

Издание отмечает, что ни Россия, ни Соединенные Штаты не являются одной из 164 стран, подписавших Оттавскую конвенцию, также известную как Договор о запрещении противопехотных мин. В 2022 г. Байден возобновил политику, которая запрещала передачу и использование противопехотных наземных мин США везде, кроме Корейского полуострова.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Разрешение американцами бить вглубь России подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, говорится в тексте утвержденных основ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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