WP: Байден одобрил поставку противопехотных наземных мин на Украину

Один из чиновников заявил, что противопехотные наземные мины являются «нестойкими», то есть они самоуничтожаются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными в течение нескольких дней или недель, снижая опасность для гражданского населения. Это официальное лицо заявило, что украинские политики обязались не применять мины в густонаселенных районах. Эксперты по контролю над вооружениями заявили, что даже нестойкие мины представляют опасность.