Лавров: удары ATACMS по Брянской области говорят о стремлении США к эскалации

Глава российского МИД напомнил о законодательно закрепленных изменениях в ядерной доктрине РФ. Лавров выразил надежду, что на Западе прочтут этот документ, «и не так, как они читают устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности».