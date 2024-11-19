Лавров: удары ATACMS по Брянской области говорят о стремлении США к эскалации
Ночные удары вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области с применением американских дальнобойных ракет ATACMS свидетельствуют о стремлении США к эскалации конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита «Большой двадцатки». Трансляция велась в Telegram-канале МИД РФ.
«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно – это, конечно, сигнал о том, что они [США] хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные, [президент России Владимир] Путин об этом многократно говорил, невозможно», – сказал Лавров.
Глава российского МИД напомнил о законодательно закрепленных изменениях в ядерной доктрине РФ. Лавров выразил надежду, что на Западе прочтут этот документ, «и не так, как они читают устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности».
Министр также добавил, что не может знать, является ли публикация в The New York Times (NYT) о решении президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары вглубь России американским дальнобойным оружием правдой или «попыткой прощупать почву».
В ночь на 19 ноября ВСУ атаковали объект в Брянской области шестью снарядами ATACMS, что стало первым применением ракет западного производства по территории России, не считая новых регионов и Крыма, сообщало Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет, еще одна была повреждена. По данным оборонного ведомства, жертв и разрушений не обнаружено.
17 ноября NYT со ссылкой на источники писала, что Байден позволил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил эту информацию в интервью порталу O Globo 19 ноября. При этом 18 ноября представитель госдепа США не стал подтверждать этот факт.
19 ноября Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, в случае возникновения конфликта государственная политика призвана не допустить эскалации военных действий и прекратить их на условиях, выгодных для Москвы. Также подчеркивается, что ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания и его применение является крайней и вынужденной мерой.
В сентябре президент России заявлял, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против РФ. По его словам, если это произойдет, то ввиду изменения «самой сути этого конфликта» Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз.