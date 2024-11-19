Помощник госсекретаря США подтвердил разрешение Украине бить вглубь России

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против РФ. По его словам, если это произойдет, то ввиду изменения «самой сути этого конфликта» Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз.