Помощник госсекретаря США подтвердил разрешение Украине бить вглубь России
Президент США Джо Байден разрешил Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. Об этом в интервью порталу O Globo сообщил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.
«Оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей защитить себя», – сказал он. По словам Николса, этот шаг подтолкнет Россию к переговорам.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. При этом 18 ноября представитель госдепа США не стал подтверждать изменение в политике относительно применения поставленного Киеву оружия.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против РФ. По его словам, если это произойдет, то ввиду изменения «самой сути этого конфликта» Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз.