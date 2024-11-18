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Госдеп не стал комментировать данные о снятии ограничений на удары ВСУ по России

Ведомости

Госдепартамент США не стал подтверждать изменение в политике относительно применения поставленного Украине оружие для ударов вглубь российской территории, об этом на брифинге заявил представитель ведомства Мэттью Миллер.

«Мне нечего объявить об изменениях в политике в этой сфере», – сообщил Миллер.

Вместе с тем он напомнил, что США ранее обещали ответить на якобы имевшую место переброску в РФ войск КНДР и продолжать поддержку Украины. Ранее замсоветника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер также отказался подтверждать информацию о разрешении Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России.

Глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель, напротив, подтвердил, что США разрешили Украине применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России. Он также отметил, что не знает, почему соответствующее решение было принято только сейчас.

17 ноября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против РФ. По его словам, если это произойдет, то ввиду изменения «самой сути этого конфликта» Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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