Боррель: США разрешили применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по РФ

«Администрация США разрешила применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России. Это не очень далеко, но это решение администрации США. Почему они приняли это решение сейчас, а не раньше, я не знаю. Это обсуждалось на встрече глав МИД ЕС», - заявил Боррель (цитата по ТАСС).