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Боррель: США разрешили применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по РФ

Ведомости

США разрешили Украине применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России, сообщил глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель.

«Администрация США разрешила применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России. Это не очень далеко, но это решение администрации США. Почему они приняли это решение сейчас, а не раньше, я не знаю. Это обсуждалось на встрече глав МИД ЕС», - заявил Боррель (цитата по ТАСС).

15 ноября сообщалось, что главы МИД ЕС обсудят разрешение Киеву наносить удары вглубь территории России при помощи дальнобойных ракет на фоне продвижения российских войск на фронте.

Вечером 17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на удары вглубь России не анонсируется, «ракеты сами за себя скажут».

Замсоветника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер отказался подтверждать информацию о разрешении Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России.

Французская газета Le Figaro писала, что Украина могла получить разрешение на применение франко-британских ракет SCALP / Storm Shadow. Позже газета удалила информацию о разрешении наносить удары по России таким вооружением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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