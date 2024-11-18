В Кремле заявили о новом витке эскалации после публикаций об ударах вглубь РФ

В Кремле заявили о новом витке эскалации после публикаций об ударах вглубь РФПровокационность ситуации, по мнению властей, в том, что атаковать РФ будет не Украина, а страны Запада
Если решение насчет ударов вглубь России западным дальнобойным оружием действительно было сформулировано и доведено до Киева, то это «качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, как восприняли в Кремле публикации зарубежных СМИ о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине атаковать территорию России американскими ракетами.
Песков отметил, что в Кремле обратили внимание на публикации в зарубежных СМИ на эту тему, подчеркнув, что авторы материалов не приводят ссылок на официальные источники. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что удары дальнобойными ракетами по России в таком случае будут наноситься не Украиной, а странами, дающими на это разрешение.
«Целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные. Это делают военные специалисты из этих самых западных стран. А это кардинальным образом как раз меняет модальность их вовлеченности в конфликт. В этом опасность и провокационность этой ситуации», – пояснил пресс-секретарь президента.
Пескова также спросили о наличии подтверждений, что решение Байдена действительно было принято и не является «очередным вбросом». Песков отметил, что на данный момент такая информация содержится только в публикациях в западных СМИ, «но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, <…> чтобы продолжать подливать масло в огонь и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта».
Песков также напомнил о том, что позиция президента России Владимира Путина по ударам вглубь РФ остается неизменной.
«Здесь позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко <…> сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме. Это было всего несколько, по-моему, месяцев назад. Я просто рекомендую еще раз ознакомиться с этими словами президента», – сказал Песков.
12 сентября Путин заявил, что если Киеву разрешат бить по России с помощью высокоточного оружия большой дальности западного производства, «это будет означать не что иное, как прямое участие [в конфликте] стран НАТО – Соединенных Штатов, европейских стран» <...>. По словам российского президента, это существенным образом изменит саму суть конфликта. «Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией», – подчеркивал Путин.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден дал Киеву разрешение на применение поставленных американцами дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Газета писала, что украинская армия будет использовать эти ракеты в Курской области, куда якобы были переброшены северокорейские военные. При этом отмечалось, что пока нет представления о том, сколько американских дальнобойных ракет осталось у вооруженных сил Украины (ВСУ) для ударов по более отдаленным целям. Тогда французская газета Le Figaro написала, что Великобритания и Франция также разрешили наносить удары дальнобойным оружием, но на следующий день эта информация была удалена из публикации.
18 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на удары вглубь территории России не анонсируется, «ракеты сами за себя скажут». В тот же день глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель подтвердил, что 18-19 ноября главы МИД и министры обороны стран Евросоюза обсудят отмену ограничений на удары вглубь территории России. По его словам, если между государствами не будет достигнуто общей договоренности по этому вопросу, то «каждая страна будет делать то, что считает правильным». Сам Боррель отметил, что всегда поддерживал подобные решения.