В Кремле заявили о новом витке эскалации после публикаций об ударах вглубь РФ

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден дал Киеву разрешение на применение поставленных американцами дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Газета писала, что украинская армия будет использовать эти ракеты в Курской области, куда якобы были переброшены северокорейские военные. При этом отмечалось, что пока нет представления о том, сколько американских дальнобойных ракет осталось у вооруженных сил Украины (ВСУ) для ударов по более отдаленным целям. Тогда французская газета Le Figaro написала, что Великобритания и Франция также разрешили наносить удары дальнобойным оружием, но на следующий день эта информация была удалена из публикации.