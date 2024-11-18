Le Figaro удалила информацию о разрешении Франции и Британии на удары вглубь РФ
Французская газета Le Figaro удалила ранее опубликованную информацию о том, что Лондон и Париж разрешили Киеву наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами SCALP/Storm Shadow. На это обратило внимание украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.
Материал французской газеты от 17 ноября был отредактирован, отрывок «Французы и британцы разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow» удален.
Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Газета сообщала, что украинская армия будет применять эти ракеты в Курской области, куда якобы были переброшены северокорейские военные. При этом отмечалось, что пока нет представления о том, сколько американских дальнобойных ракет осталось у вооруженных сил Украины (ВСУ) для ударов по более отдаленным целям.
18 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на удары вглубь России не анонсируется, «ракеты сами за себя скажут». По словам украинского лидера, план усиления Украины является «планом победы», который он представил партнерам, и один из главных пунктов – «дальнобойность» для ВСУ.
На данный момент Кремль не отреагировал на публикации иностранных СМИ о полученном ВСУ разрешении на удары вглубь России. 12 сентября президент РФ Владимир Путин отмечал, что по российской территории и так наносятся удары «с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами». При этом глава государства подчеркивал, что если Украине разрешат бить по России с помощью высокоточного оружия большой дальности западного производства, «это будет означать не что иное, как прямое участие [в конфликте] стран НАТО – Соединенных Штатов, европейских стран» <...>. По словам Путина, это существенным образом изменит саму суть конфликта. «Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией», – заявлял президент РФ.