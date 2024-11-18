Le Figaro удалила информацию о разрешении Франции и Британии на удары вглубь РФ

На данный момент Кремль не отреагировал на публикации иностранных СМИ о полученном ВСУ разрешении на удары вглубь России. 12 сентября президент РФ Владимир Путин отмечал, что по российской территории и так наносятся удары «с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами». При этом глава государства подчеркивал, что если Украине разрешат бить по России с помощью высокоточного оружия большой дальности западного производства, «это будет означать не что иное, как прямое участие [в конфликте] стран НАТО – Соединенных Штатов, европейских стран» <...>. По словам Путина, это существенным образом изменит саму суть конфликта. «Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией», – заявлял президент РФ.