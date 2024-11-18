Боррель подтвердил обсуждение 18-19 ноября отмены ограничений на удары вглубь РФ
Глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД и министры обороны Евросоюза обсудят 18-19 ноября отмену ограничений на удары вглубь России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова Борреля на встрече глав МИД в Брюсселе.
По его словам, в случае если страны не придут к общей договоренности по вопросу разрешения ударов по территории России, «каждая страна будет делать то, что сочтет правильным». Сам Боррель заявил, что подобные решения всегда поддерживал.
Вечером 17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Французская газета Le Figaro также писала, что Украина могла получить разрешение на применение франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.
Reuters после публикации NYT сообщил, что Киев планирует нанести первые удары вглубь территории России с использованием западных дальнобойных ракет в ближайшие дни. Портал Axios со ссылкой на источник пишет, что решение об использовании поставленных США дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории было доведено до сведения Украины около трех дней назад.