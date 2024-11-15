Главы МИД ЕС обсудят вопрос разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты

Украина стремится к тому, чтобы было снято ограничение на применение дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России. В настоящее время Киев располагает американскими ракетами ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км. Однако США не дают согласия на использование этих снарядов для ударов вглубь территории России, опасаясь эскалации конфликта.