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Главы МИД ЕС обсудят вопрос разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты

Ведомости

Главы МИД Евросоюза (ЕС) обсудят разрешение Киеву наносить удары вглубь территории России при помощи дальнобойных ракет на фоне продвижения российских войск на фронте, пишет «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

«Позиция главы евродипломатии Жозепа Борреля остается неизменной в поддержке снятия таких ограничений в нынешних сложных условиях. Конечно, многие министры поднимут этот вопрос. Но, как вы знаете, суверенное решение о снятии таких ограничений остается за странами Евросоюза», – сказал чиновник.

13 ноября канцлер Германии Олаф Шольц выступил против предоставления Киеву права наносить западным оружием удары вглубь территории России.

11 ноября в Кремле не исключили, что лидеры европейских стран могут убедить администрацию действующего президента США Джо Байдена до его ухода с поста в январе 2025 г. разрешить ракетные удары вглубь России, о чем рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина стремится к тому, чтобы было снято ограничение на применение дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России. В настоящее время Киев располагает американскими ракетами ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км. Однако США не дают согласия на использование этих снарядов для ударов вглубь территории России, опасаясь эскалации конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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