Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Шольц публично выступил против предоставления ВСУ права бить вглубь России

Ведомости

Берлин выступает против предоставления Киеву права наносить западным оружием удары вглубь территории России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Я повторяю свою позицию в этом вопросе: я против того, чтобы поставляемым нами оружием можно было наносить удары вглубь российской территории», – сказал он (цитата по ТАСС).

20 сентября Шольц также заявил, что Германия не станет поставлять Украине ракеты, «способные долететь до Москвы». Речь идет о крылатых ракетах Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Минимальное расстояние от границы Украины до Москвы составляет около 450 км.

Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Сейчас Киев обладает американскими ракетами ATACMS дальностью до 300 км. В Вашингтоне при этом также не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у немцев остается «скепсис» относительно приглашения Киева в НАТО. Приглашение Киева в НАТО является одним из пунктов «плана победы» Зеленского. Среди других предложений – размещение на территории Украины «неядерного пакета сдерживания» Москвы, предложение заменить войска США в Европе украинскими, продолжение помощи Киеву и др.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных