Шольц публично выступил против предоставления ВСУ права бить вглубь России
Берлин выступает против предоставления Киеву права наносить западным оружием удары вглубь территории России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Я повторяю свою позицию в этом вопросе: я против того, чтобы поставляемым нами оружием можно было наносить удары вглубь российской территории», – сказал он (цитата по ТАСС).
20 сентября Шольц также заявил, что Германия не станет поставлять Украине ракеты, «способные долететь до Москвы». Речь идет о крылатых ракетах Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Минимальное расстояние от границы Украины до Москвы составляет около 450 км.
Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Сейчас Киев обладает американскими ракетами ATACMS дальностью до 300 км. В Вашингтоне при этом также не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации.
18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у немцев остается «скепсис» относительно приглашения Киева в НАТО. Приглашение Киева в НАТО является одним из пунктов «плана победы» Зеленского. Среди других предложений – размещение на территории Украины «неядерного пакета сдерживания» Москвы, предложение заменить войска США в Европе украинскими, продолжение помощи Киеву и др.