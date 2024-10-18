Зеленский: Германия выступает против приглашения Украины в НАТО
ФРГ сохраняет скепсис относительно приглашения Киева в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
«Мы много говорили про будущее Украины в НАТО. Для меня очень важна немецкая позиция. Я считаю, что сегодня скепсис остается у немцев», – сказал он (цитата по ТАСС).
При этом позиции между Украиной и США по поводу приглашения Киева в НАТО, напротив, сблизились, добавил Зеленский. Украинский лидер также заявил, что для Берлина является «болезненным вопросом» передача Украине дальнобойного оружия.
Приглашение Киева в НАТО является одним из пунктов «плана победы» Зеленского, представленного 16 октября. Среди других предложений – размещение на территории Украины «неядерного пакета сдерживания» Москвы, предложение заменить войска США в Европе украинскими, продолжение помощи Киеву, призыв к ПВО союзников сбивать российские ракеты над украинской территорией и приглашение разрабатывать критические минеральные ресурсы страны, чтобы они не усилили Россию и Китай.
В октябре немецкое издание Bild сообщило, что Киев якобы намерен разработать ядерное оружие. Сообщения отвергли в офисе президента Украины. Сам Зеленский заверил, что Украина «не собиралась создавать угрозу миру ядерным оружием» и назвал информацию вбросом. По его словам, Украина предпочла бы вступить в НАТО, а не восстанавливать статус ядерной страны.