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Зеленский: Германия выступает против приглашения Украины в НАТО

Ведомости

ФРГ сохраняет скепсис относительно приглашения Киева в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

«Мы много говорили про будущее Украины в НАТО. Для меня очень важна немецкая позиция. Я считаю, что сегодня скепсис остается у немцев», – сказал он (цитата по ТАСС).

При этом позиции между Украиной и США по поводу приглашения Киева в НАТО, напротив, сблизились, добавил Зеленский. Украинский лидер также заявил, что для Берлина является «болезненным вопросом» передача Украине дальнобойного оружия.

Приглашение Киева в НАТО является одним из пунктов «плана победы» Зеленского, представленного 16 октября. Среди других предложений – размещение на территории Украины «неядерного пакета сдерживания» Москвы, предложение заменить войска США в Европе украинскими, продолжение помощи Киеву, призыв к ПВО союзников сбивать российские ракеты над украинской территорией и приглашение разрабатывать критические минеральные ресурсы страны, чтобы они не усилили Россию и Китай.

В октябре немецкое издание Bild сообщило, что Киев якобы намерен разработать ядерное оружие. Сообщения отвергли в офисе президента Украины. Сам Зеленский заверил, что Украина «не собиралась создавать угрозу миру ядерным оружием» и назвал информацию вбросом. По его словам, Украина предпочла бы вступить в НАТО, а не восстанавливать статус ядерной страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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