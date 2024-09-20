Шольц: Берлин не поставит Киеву ракеты для ударов по Москве
Германия не станет поставлять Украине ракеты, «способные долететь до Москвы», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с гражданами в общине Нидергерсдорф (федеральная земля Бранденбург).
Речь идет о крылатых ракетах Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км.
«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы. <...> Я могу заверить и заверяю здесь, на этом месте: я останусь при этой позиции», – сказал Шольц (цитата по ТАСС).
19 сентября Европейский парламент принял резолюцию о снятии ограничений на удары вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России западным оружием. В частности, евродепутаты призвали ускорить поставки оружия, систем противовоздушной обороны и боеприпасов, включая ракеты Taurus. Члены парламента также утверждают, что все страны ЕС и союзники по НАТО должны коллективно взять на себя обязательства по ежегодной военной поддержке Украины в размере не менее 0,25% от их ВВП.
Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. На сегодняшний день в распоряжении Киева имеются поставленные США ATACMS дальностью до 300 км. В Вашингтоне не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. 11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что США в течение нескольких недель могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по России. Позиция Вашингтона может измениться перед съездом глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября.
12 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отмечал президент.