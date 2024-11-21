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Посол РФ упрекнул Канаду в отказе от суверенитета в вопросе поставок мин Украине

Ведомости

Ни о какой принципиальности Канады речи не идет, она забыла о своем суверенитете, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, комментируя для ТАСС одобрение страной передачи США Украине противопехотных мин, в то время как сама Оттава выступает против использования такого оружия.

«Здесь все сказано своими словами. Ни о какой принципиальности Канады, несмотря на то, что Оттавская конвенция действует для нее с 1999 г., а местный истеблишмент долгое время гордился таким достижением, речи не идет», – сказал Степанов.

Посол добавил, что «кабинет [премьер-министра Джастина] Трюдо давно забыл о канадском суверенитете».

20 ноября министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что Оттава поддерживает решение США о передаче Киеву противопехотных мин.

«Позиция Канады всегда была очень четко сформулирована в отношении использования противопехотных мин, но в то же время мы решительно поддерживаем право Украины на самооборону», – сказал он, уточнив, что Канада по-прежнему против использования противопехотных мин.

The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден одобрил поставку Киеву противопехотных наземных мин. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Кремль допускает, что такое решение могло быть принято, поскольку уходящая администрация «полностью привержена продолжению» конфликта на Украине.

Согласно Оттавской конвенции ООН, любое применение противопехотных мин запрещено. Песков напомнил, что ни Россия, ни США не являются подписантами конвенции, но ее подписывала Украина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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