В Кремле допускают вероятность поставки противопехотных мин Украине

Кремль допускает, что президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину, так как уходящая администрация «полностью привержена продолжению» конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.