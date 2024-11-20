В Кремле допускают вероятность поставки противопехотных мин Украине
Кремль допускает, что президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину, так как уходящая администрация «полностью привержена продолжению» конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
По мнению Пескова, администрация Байдена старается сделать «все возможное за оставшееся для них время».
Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов, считает ли Кремль информацию о поставках мин соответствующей действительности, учитывая, что, согласно Оттавской конвенции ООН, любое применение таких мин запрещено.
Песков добавил, что подписантами конвенции не является ни Россия, ни США. При этом ее подписывала Украина, отметил пресс-секретарь.