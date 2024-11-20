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В Кремле допускают вероятность поставки противопехотных мин Украине

Ведомости

Кремль допускает, что президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину, так как уходящая администрация «полностью привержена продолжению» конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

По мнению Пескова, администрация Байдена старается сделать «все возможное за оставшееся для них время».

Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов, считает ли Кремль информацию о поставках мин соответствующей действительности, учитывая, что, согласно Оттавской конвенции ООН, любое применение таких мин запрещено.

Песков добавил, что подписантами конвенции не является ни Россия, ни США. При этом ее подписывала Украина, отметил пресс-секретарь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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