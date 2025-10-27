Газета
Главная / Бизнес /

Минсельхоз: производители и торговые сети смогут сами определять цену продукции

Ведомости

Минсельхоз совместно с депутатами Госдумы и Минпромторгом прорабатывает законодательную инициативу, которая предполагает, что производители и торговые сети будут самостоятельно определять цену продукции на долгосрочный период. Об этом сообщили в ведомстве.

Целью инициативы является сохранение стабильной ценовой ситуации на социально значимые продовольственные товары, пояснили в Минсельхозе.

Исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников рассказал, что сейчас наценка от ритейлеров может превышать стоимость товаров в опте в два или три раза. При этом, по его словам, рентабельность производителей снижается, а площади под посадку сокращаются.

Ритейлеры и поставщики договорятся о стоимости товаров в долгосрочных договорах

Бизнес / Торговля и услуги

«1 кг картофеля в опте можно купить за 17–20 руб., при этом в торговых сетях он будет стоить гораздо дороже. При этом именно производители для снижения цен предложили перейти на долгосрочные контракты с торговыми сетями, где будет фиксированная стоимость овоща», – добавил Красильников.

26 августа «Ведомости» писали, что Минсельхоз предложил поставщикам и торговым сетям самостоятельно устанавливать цену или формулу расчетов на некоторые продукты в долгосрочных контрактах. Такое изменение ведомство внесло в виде поправок в закон о торговле.

В законе прописывается минимальная доля продаж, которая должна приходиться на продажи определенных продуктов по таким договорам. В 2026 г. она должна составлять не менее 80% всех продаж по итогам квартала, в 2027 г. – минимум 85%, в 2028 г. – уже 90%. Расторгать такие соглашения в одностороннем порядке без решения соответствующего суда будет нельзя. Также поправки вводят запрет на изменение цены чаще, чем раз в год.

