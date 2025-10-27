Минсельхоз: производители и торговые сети смогут сами определять цену продукции

В законе прописывается минимальная доля продаж, которая должна приходиться на продажи определенных продуктов по таким договорам. В 2026 г. она должна составлять не менее 80% всех продаж по итогам квартала, в 2027 г. – минимум 85%, в 2028 г. – уже 90%. Расторгать такие соглашения в одностороннем порядке без решения соответствующего суда будет нельзя. Также поправки вводят запрет на изменение цены чаще, чем раз в год.