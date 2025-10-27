Авиакомпании «Ангара» запретили выполнять коммерческие рейсы
Росавиация аннулировала для авиакомпании «Ангара» сертификат эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок – перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы с 5 ноября. Об этом сообщили в агентстве. Летом в Амурской области произошло крушение самолета «Ангары» возле аэропорта Тынды.
Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки управления Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.
Перевозить пассажиров по прежним маршрутам «Ангары» будут другие перевозчики. Среди них – «Ираэро», «Хабаровские авиалинии» и «Аврора». «Ангара» закрыла продажи на рейсы после 1 ноября, пассажиры с билетам на полет после 5 ноября могут оформить возврат или переоформить их на рейсы «Ираэро», «Авроры» или «Хабаровских авиалиний».
Сейчас маршрутная сеть авиакомпании состоит из 11 региональных направлений: Хабаровск – Зея (с посадкой в Благовещенске), Хабаровск – Тында (с посадкой в Благовещенске), Иркутск – Ербогачен, Иркутск – Киренск, Нижнеангарск – Улан-Удэ, Таксимо – Улан-Удэ, Чара – Чита, Иркутск – Бодайбо, Иркутск – Нижнеангарск, Иркутск – Чара, Хабаровск – Охотск (с посадкой в Николаевске-на-Амуре). Рейсы выполнялись на самолетах Ан-24/26.
20 августа Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра (АУЦ) авиакомпании «Ангара». Решение было принято после внеплановой проверки перевозчика, которая выявила нарушения при подготовке авиационных специалистов.
Утром 24 июля самолет Ан-24 «Ангары» потерпел крушение в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. Погибли все 43 пассажира и шесть членов экипажа. Следствие рассматривало две основные версии трагедии: техническая неисправность и человеческий фактор.