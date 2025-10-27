Авиакомпании «Ангара» запретили выполнять коммерческие рейсы

Перевозить пассажиров по прежним маршрутам «Ангары» будут другие перевозчики. Среди них – «Ираэро», «Хабаровские авиалинии» и «Аврора». «Ангара» закрыла продажи на рейсы после 1 ноября, пассажиры с билетам на полет после 5 ноября могут оформить возврат или переоформить их на рейсы «Ираэро», «Авроры» или «Хабаровских авиалиний».