Самолет Ан-24: история, характеристики и случаи авиакатастроф

Через неделю после трагедии в Латвии, 6 января 1968 г., случилась авиакатастрофа в Якутии. Самолет Ан-24Б через 15 минут после взлета с аэродрома Олекминска начал разрушаться в воздухе, пошел к земле с левым креном и рухнул в тайгу. Все 45 человек на борту погибли. Ночью 1 апреля 1970 г. Ан-24Б с 40 пассажирами и пять членами экипажа вылетел из аэропорта «Толмачево» в Новосибирске, но спустя 25 минут из-за разрушения носового обтекателя радиолокатора разбился на территории совхоза «Завьяловский» в 142 км от места вылета. При крушении никто не выжил.