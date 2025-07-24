Самолет Ан-24: история, характеристики и случаи авиакатастроф

Самолет Ан-24: история, характеристики и случаи авиакатастрофКрушение 24 июля стало крупнейшим для бортов этого семейства по числу жертв с 2010 года
24 июля разбился самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», его обломки обнаружены на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области. На борту находилось 43 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительной информации, нет. О характеристиках Ан-24 и произошедших с его участием катастрофах – в справке «Ведомостей».
Что известно о самолете
Ан-24 – первый в СССР пассажирский самолет с турбовинтовым двигателем, пришедший на смену Ил-12 и Ил-14 с поршневыми двигателями. Его разработка началась специалистами ОКБ О. К. Антонова в 1956 г., уже в октябре 1959 г. Ан-24 совершил свой первый полет, а три года спустя, в октябре 1962 г., самолет поступил в эксплуатацию. Силовая установка для воздушного судна (ВС) была разработана в двигателестроительном ОКБ А. Г. Ивченко.
На базе Ан-24 было создано целое семейство ВС различного назначения, в том числе грузовые и военно-транспортные Ан-24Т, грузовой Ан-26, Ан-32 для эксплуатации с высокогорных аэродромов, а также Ан-24РВ с дополнительным реактивным двигателем.
Серийное производство Ан-24 осуществлялось в 1959–1979 гг. Всего было произведено, по данным портала Russianplanes, 1363 самолета, из них 94 находятся в эксплуатации. Больше всего бортов у авиакомпаний «ИрАэро» (13 ВС), Utair (12), «Ангары» (10 с учетом потерпевшего крушения 24 июля) и «Полярных авиалиний» (9). Самолет также активно экспортировался за рубеж – всего было поставлено свыше 220 ВС. В 60-х лицензия на производство Ан-24 была продана Китаю, где самолет собирался до 2000 г. под названием Xian Y-7. После в КНР начался выпуск глубоко модернизированной версии под маркой Xian MA60.
Ан-24 рассчитан на перевозку до 52 пассажиров, его предельная дальность полета с максимальной нагрузкой – около 1000 км, а крейсерская скорость – 475 км/ч. Оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24 взлетной мощностью 2550 л. с. Длина самолета – 23,5 м, размах крыла – 29,2 м.
Случаи крушения Ан-24
По данным портала Aviation Safety Network, в 1962–2024 гг. было зафиксировано 269 инцидентов с самолетом Ан-24 (из них 81 – после 2000 г.). В 98 происшествиях были жертвы, их общее число могло составить 2256 человек.
Первая авиакатастрофа Ан-24 произошла 20 марта 1965 г., когда борт, заходя на посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, приземлился до взлетно-посадочной полосы и столкнулся с бруствером. Тогда погибли 43 человека из 47 находившихся на борту. 30 декабря 1967 г. Ан-24Б Латвийского УГА разбился при заходе на посадку в Лиепае. На борту находился 51 человек, погибли 40 пассажиров и три члена экипажа.
Через неделю после трагедии в Латвии, 6 января 1968 г., случилась авиакатастрофа в Якутии. Самолет Ан-24Б через 15 минут после взлета с аэродрома Олекминска начал разрушаться в воздухе, пошел к земле с левым креном и рухнул в тайгу. Все 45 человек на борту погибли. Ночью 1 апреля 1970 г. Ан-24Б с 40 пассажирами и пять членами экипажа вылетел из аэропорта «Толмачево» в Новосибирске, но спустя 25 минут из-за разрушения носового обтекателя радиолокатора разбился на территории совхоза «Завьяловский» в 142 км от места вылета. При крушении никто не выжил.
В современной истории России первой крупной катастрофой самолета семейства Ан-24 стало крушение 16 марта 2005 г. Ан-24РВ авиакомпании «Региональные авиалинии», выполнявшего чартерный рейс по перевозке вахтовых рабочих-нефтяников из Уфы в поселок Варандей. Экипаж, получивший разрешение на визуальный (т. е. не полагающийся на приборы) заход на посадку, принял за ВПП находившийся в 4 км от нее участок автомобильной дороги. При столкновении с насыпью самолет разрушился и загорелся, погибли 26 из 45 пассажиров и двое из семи членов экипажа.
16 июля 2005 г. Ан-24Б авиакомпании Equatorial Express Airlines разбился вскоре после вылета из Малобо в Экваториальной Гвинее. Борт, как выяснилось позже, зацепился за деревья и упал в джунглях примерно в 30 км от места вылета. Погибли все 60 человек, находившиеся на борту.
29 января 2006 г. разбился военно-транспортный Ан-24 ВВС Словакии на востоке Венгрии. Борт с военнослужащими словацкой миссии KFOR в Косово выполнял рейс из административного центра Косово Приштины в словацкий город Кошице. Самолет, пролетая в холмистой заснеженной местности, задел деревья и рухнул. Из 43 человек на борту выжил только один – старший лейтенант словацкой армии Мартин Фаркаш.
17 мая 2010 г. Ан-24В афганской авиакомпании Pamir Airways, следовавший из Кундуза в Кабул, разбился при заходе на посадку при сильном тумане. Борт врезался в гору на высоте примерно 4100 м в округе Шакар-Дарах. Погибли все 44 человека, находившиеся на борту.
11 июля 2011 г. самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший пассажирский рейс по маршруту Томск – Сургут, совершил аварийную посадку на песчаную косу реки Обь после возгорания левого двигателя. В результате происшествия погибли семь из 33 пассажиров, экипаж не пострадал.
13 февраля 2013 г. Ан-24РВ авиакомпании «Южные авиалинии» перевозил из Одессы футбольных болельщиков на матч Лиги чемпионов, который проходил в Донецке. При заходе на посадку борт промахнулся мимо ВПП и задел металлическую мачту метеорологического измерительного оборудования высотой 10 м с тросовыми растяжками. При столкновении с землей фюзеляж разломился в районе центроплана, возникшее возгорание удалось потушить. На борту находились 46 пассажиров и семь членов экипажа, пять пассажиров погибли.
27 июня 2019 г. самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» с 43 пассажирами на борту, вылетевший из Улан-Удэ, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа левого двигателя. После посадки борт выкатился за пределы ВПП, пробил забор ограждения, после чего столкнулся со зданием очистных сооружений. При аварии погибли командир экипажа Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. После столкновения самолет загорелся, но всех 43 пассажиров удалось эвакуировать.