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Главная / Общество /

Обломки пропавшего Ан-24 обнаружили в 15 км от Тынды

Выживших, предварительно, нет
София Векслер
Игорь Феденко
Игорь Феденко

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший из Благовещенска в Тынду, пропал возле аэропорта Тында в Амурской области. Лайнер не подавал сигналов о проблеме, однако он не вышел на связь в контрольной точке. Росавиация в координации с МЧС и другими службами обнаружила горящий фюзеляж воздушного судна в 15 км от Тынды. Выживших, предварительно, нет.

«Ведомости» собрали все, что известно о потерпевшем крушение самолете.

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что на борту самолета, предварительно, находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Он уточнил, что среди пассажиров было пятеро детей. Для поисков лайнера задействовались все необходимые силы и средства.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал, что на поиски самолета вылетело поисково-спасательное воздушное судно ведомства. В район поиска также выдвинулась наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тынды.

По данным главного управления МЧС России по Амурской области, самолет пропал с экранов и не вышел на связь в нескольких километрах от аэропорта. Для проведения поисков воздушного судна направлены спасатели службы. Позднее МЧС сообщило, что вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж Ан-24.

После экстренные службы сообщили, что выживших, предварительно, нет.

Тындинский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ возбудил по факту пропажи самолета уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц). Следователи проводят комплекс следственных действий.

В Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры говорится, что связь с самолетом была утеряна после того, как при заходе на посадку в аэропорту Тынды лайнер ушел на второй круг. Надзорное ведомство контролирует ход расследования дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Пропавший Ан-24 был произведен почти 50 лет назад, сертификат летной годности был продлен до 2036 г., сообщали авиаслужбы ТАСС. При этом самолет проходил проверку перед вылетом, сообщила авиакомпания.

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