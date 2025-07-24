Обломки пропавшего Ан-24 обнаружили в 15 км от Тынды

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший из Благовещенска в Тынду, пропал возле аэропорта Тында в Амурской области. Лайнер не подавал сигналов о проблеме, однако он не вышел на связь в контрольной точке. Росавиация в координации с МЧС и другими службами обнаружила горящий фюзеляж воздушного судна в 15 км от Тынды. Выживших, предварительно, нет.