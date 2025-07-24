Обломки пропавшего Ан-24 обнаружили в 15 км от Тынды

Обломки пропавшего Ан-24 обнаружили в 15 км от ТындыВыживших, предварительно, нет
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший из Благовещенска в Тынду, пропал возле аэропорта Тында в Амурской области. Лайнер не подавал сигналов о проблеме, однако он не вышел на связь в контрольной точке. Росавиация в координации с МЧС и другими службами обнаружила горящий фюзеляж воздушного судна в 15 км от Тынды. Выживших, предварительно, нет.
«Ведомости» собрали все, что известно о потерпевшем крушение самолете.
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что на борту самолета, предварительно, находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Он уточнил, что среди пассажиров было пятеро детей. Для поисков лайнера задействовались все необходимые силы и средства.
Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал, что на поиски самолета вылетело поисково-спасательное воздушное судно ведомства. В район поиска также выдвинулась наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тынды.
После экстренные службы сообщили, что выживших, предварительно, нет.
Тындинский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ возбудил по факту пропажи самолета уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц). Следователи проводят комплекс следственных действий.
В Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры говорится, что связь с самолетом была утеряна после того, как при заходе на посадку в аэропорту Тынды лайнер ушел на второй круг. Надзорное ведомство контролирует ход расследования дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ.
Пропавший Ан-24 был произведен почти 50 лет назад, сертификат летной годности был продлен до 2036 г., сообщали авиаслужбы ТАСС. При этом самолет проходил проверку перед вылетом, сообщила авиакомпания.