Губернатор Амурской области уточнил число пассажиров на борту пропавшего Ан-24

Губернатор Амурской области уточнил число пассажиров на борту пропавшего Ан-24В самолете было 49 человек
На борту самолета Ан-24, который перестал выходить на связь около аэропорта города Тынды Амурской области, 43 пассажира и шесть членов экипажа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Орлов.
Он уточнил, что это предварительные данные. Среди пассажиров, по его словам, было пятеро детей. Сейчас спасатели ищут самолет на территории Амурской области.
Агентство ТАСС писало о 40 пассажирах, двое из которых несовершеннолетние. «РИА Новости» сообщало о 43 клиентах авиакомпании «Ангара». Информация о шести членах экипажа остается прежней во всех указанных источниках.
Воздушное судно не подавало сигналов о проблеме, однако за несколько километров от аэропорта в Тынды не вышло на связь в контрольной точке.