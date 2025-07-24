Выживших при крушении Ан-24, предварительно, нет

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» обнаружен на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области. Выживших, предварительно, нет. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.