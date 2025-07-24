Выживших при крушении Ан-24, предварительно, нет
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» обнаружен на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области. Выживших, предварительно, нет. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Ан-24 следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Воздушное судно пропало при заходе на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. На его поиски вылетело поисково-спасательное воздушное судно Росавиации и выдвинулась наземная поисково-спасательная команда воздушной гавани.
Губернатор Амурской области Василий Орлов говорил, что на борту лайнера было 43 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров находились пятеро детей.
Тындинский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц).
Самолет был произведен почти 50 лет назад, его сертификат летной годности был продлен до 2036 г.