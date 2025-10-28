Импортозамещенный МС-21 совершил первый полет в Иркутске

Известно, что на данный момент твердый контракт на поставку 18 самолетов МС-21 подписан лишь между лизинговой компанией «Ростеха» «Авиакапитал-сервис» и группой «Аэрофлот». Но нацперевозчик собирался подписать еще один контракт на поставку еще 90 таких самолетов. Об этом рассказывал глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на ВЭФ-2025.