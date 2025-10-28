Импортозамещенный МС-21 совершил первый полет в Иркутске
Импортозамещенная версия российского среднемагистрального самолета МС-21 поднялась в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»). Об этом сообщили в Минпромторге России.
Во время испытательного полета проверялась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14. Самолет будет участвовать в программе сертификационных испытаний вместе с опытным образцом МС-21, частично оснащенным российскими агрегатами, который впервые поднялся в воздух 29 апреля 2025 г.
24 октября гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что в 2026 г. планируется выпустить два серийных МС-21. По его словам, к концу следующего года самолет должен получить сертификат типа с полностью отечественными системами. К 2030 г. корпорация рассчитывает увеличить производство гражданских судов до 36 МС-21 ежегодно.
Известно, что на данный момент твердый контракт на поставку 18 самолетов МС-21 подписан лишь между лизинговой компанией «Ростеха» «Авиакапитал-сервис» и группой «Аэрофлот». Но нацперевозчик собирался подписать еще один контракт на поставку еще 90 таких самолетов. Об этом рассказывал глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на ВЭФ-2025.