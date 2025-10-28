Производство золота в России в 2025 году вырастет до 345 тонн

В период 2019–2024 гг. добыча золота в России оставалась стабильной – около 330 т в год. При этом экспорт снизился из-за санкций на 40% – с 261 т в 2022 г. до 158 т в 2024 г. Снижение внешних поставок компенсировалось ростом внутреннего спроса, главным образом за счет частных инвесторов. В 2024 г. они приобрели 34 т золота – на 36% больше, чем в 2022 г., и в семь раз больше уровня 2021 г.