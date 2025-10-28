Производство золота в России в 2025 году вырастет до 345 тонн
Производство золота в РФ по итогам 2025 г. увеличится на 4,5% по сравнению с прошлым годом и достигнет около 345 т. Об этом говорится в прогнозе консалтинговой компании «Технологии доверия» («ТеДо», бывшее подразделение PwC в России), с которым ознакомились «Ведомости».
Согласно оценкам аналитиков, в январе–июне 2025 г. добыча золота выросла на 5,5% в годовом выражении – до 160 т. В 2024 г. производство драгметалла составило около 330 т, увеличившись на 2,5%. Данные приведены без учета вторичной переработки.
Рост производства, по мнению экспертов, обеспечивают высокие мировые цены на золото и активные инвестиции в разработку новых месторождений и модернизацию производственных мощностей. 13 октября стоимость металла на бирже Comex (США) достигла исторического максимума – $4387,8 за тройскую унцию, а 27 октября торговалась на уровне $3991,4 за унцию.
В период 2019–2024 гг. добыча золота в России оставалась стабильной – около 330 т в год. При этом экспорт снизился из-за санкций на 40% – с 261 т в 2022 г. до 158 т в 2024 г. Снижение внешних поставок компенсировалось ростом внутреннего спроса, главным образом за счет частных инвесторов. В 2024 г. они приобрели 34 т золота – на 36% больше, чем в 2022 г., и в семь раз больше уровня 2021 г.
Директор практики бизнес-консультирования «ТеДо» Александра Забабурина отметила, что спрос поддерживают меры стимулирования, принятые в 2022 г., в частности отмена НДС при покупке золотых слитков у банков и аффинажных предприятий.
Основные направления экспорта также изменились: если до 2022 г. более 80% российского золота направлялось в Великобританию, то теперь основные покупатели – Китай, ОАЭ и Армения.
По словам ведущего аналитика ИК «Велес капитал» Василия Данилова, рекордные мировые цены делают рентабельной добычу на почти любых месторождениях. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос добавил, что при средней себестоимости добычи около $1600 за унцию нынешние цены обеспечивают золотодобытчикам высокую прибыльность и позволяют активно инвестировать в развитие.