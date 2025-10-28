Продажи пива в России снизились почти на 17% за девять месяцев

Рост цен связан с увеличением ставок акциза, вступивших в силу с января 2025 г.: для пива крепостью от 0,5 до 8,6% они выросли с 27 до 30 руб. за литр, для крепкого пива – с 51 до 56 руб. за литр. В «Честном знаке» отмечают, что акцизная нагрузка станет основным фактором роста цен на отечественное пиво.