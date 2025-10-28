Продажи пива в России снизились почти на 17% за девять месяцев
Розничные продажи пива в России за январь–сентябрь 2025 г. упали на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 462,36 млн декалитров. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
Продажи пивных напитков сократились на 5,9% до 73,24 млн декалитров. В целом реализация пива и пивных напитков за отчетный период снизилась на 15,6%, до 535,6 млн декалитров.
В то же время продажи сидра, пуаре и медовухи выросли на 1,3% до 8,74 млн декалитров.
17 октября сообщалось, что за год пиво в России заметно подорожало: отечественное – более чем на 20%, импортное – на 35%. По данным оператора маркировки «Честный знак», средняя цена литра российского пива в июле 2025 г. достигла 157 руб., а импортного – 330 руб.
Рост цен связан с увеличением ставок акциза, вступивших в силу с января 2025 г.: для пива крепостью от 0,5 до 8,6% они выросли с 27 до 30 руб. за литр, для крепкого пива – с 51 до 56 руб. за литр. В «Честном знаке» отмечают, что акцизная нагрузка станет основным фактором роста цен на отечественное пиво.
Импортная продукция также продолжила дорожать, несмотря на укрепление рубля. По данным оператора, рынок заполняется товарами, ввезенными по более высоким ставкам акцизов и пошлин. С 1 января 2025 г. пошлины на импорт пива из недружественных стран увеличились в 10 раз – с 0,1 до 1 евро за литр.