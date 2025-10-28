Газета
Главная / Бизнес /

Самолеты SJ-100 будут производить в Индии

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали меморандум о производстве гражданских самолетов SJ-100. Об этом сообщила индийская компания в социальной сети Х.

Подписание документа происходило в Москве. Договоренности предусматривают, что производство будет полностью проходить на территории Индии. Кроме того, в соответствии с меморандумом HAL получит права на создание SJ-100 для внутренних заказчиков.

В HAL сообщили, что это станет первым случаем полного производства пассажирского самолета в Индии. Последним таким проектом было производство HAL AVRO HS-748, которое началось в 1961 г. и завершилось в 1988 г.

SJ-100 – это двухмоторный узкофюзеляжный самолет, рассчитанный на 100 пассажиров. Эта модель – импортозамещенная версия ближнемагистрального самолета SSJ100, который на 70% состоял из иностранных комплектующих. Всего на SJ-100 было замещено порядка 40 систем и агрегатов.

5 сентября импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям, совершил свой первый полет. Воздушное судно поднялось с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре.

