CNBC: без компенсации в $1 трлн Маск может уйти из Tesla
Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм предупредила акционеров, что генеральный директор компании Илон Маск может покинуть пост, если они не одобрят передачу ему компенсационного пакета почти на $1 трлн. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на письмо Денхолм, направленное акционерам в преддверии ежегодного собрания 6 ноября.
«Без Илона Tesla может потерять значительную стоимость, поскольку нашу компанию могут перестать оценивать по тому, чем мы стремимся стать», – написала Денхолм.
Она назвала Маска ключевой фигурой для будущего Tesla, которая стремится развиваться не только как автопроизводитель, но и как технологическая компания, работающая над системой полного автопилота и роботами Optimus.
Решение о компенсации должно быть принято до конца дня 5 ноября. Однако предложение вызвало противодействие со стороны ряда акционеров и корпоративных консультантов. Крупнейшая консалтинговая фирма по доверенностям Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовала голосовать против, назвав сумму «астрономической». Критики, включая профсоюзы и наблюдателей за корпоративной ответственностью, также считают, что активность Маска в политике может нанести ущерб бренду Tesla.
Денхолм отметила, что вопрос не столько в размере компенсации, сколько во влиянии Маска на стратегические решения компании. По ее словам, предприниматель стремится сохранить достаточный контроль, чтобы «плохие вещи не могли случиться с ИИ», имея в виду риски, связанные с развитием искусственного интеллекта и робототехники. Если пакет будет одобрен, то доля Маска в Tesla увеличится примерно до 25%.
2 октября Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $500 млрд. По данным Forbes, к 23:15 мск его капитал составлял $500,5 млрд.