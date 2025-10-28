CNBC: без компенсации в $1 трлн Маск может уйти из Tesla

Денхолм отметила, что вопрос не столько в размере компенсации, сколько во влиянии Маска на стратегические решения компании. По ее словам, предприниматель стремится сохранить достаточный контроль, чтобы «плохие вещи не могли случиться с ИИ», имея в виду риски, связанные с развитием искусственного интеллекта и робототехники. Если пакет будет одобрен, то доля Маска в Tesla увеличится примерно до 25%.