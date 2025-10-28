Средний чек в ресторанах и барах за год вырос на 12%
Средний чек в ресторанах и барах в сентябре – октябре 2025 г. вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 2920 руб. Количество покупок за указанный период увеличилось на 4%. Об этом сообщил аналитический центр «Чек индекс».
На 18% вырос средний чек в Санкт-Петербурге (5820 руб.), на 15% – в Челябинске (4708 руб.), на 14% – в Самаре (2229 руб.). На 13% выше стал средний чек в Новосибирске (3788 руб.), Ростове-на-Дону (2450 руб.), Волгограде (2232 руб.), на 12% – в Москве (4350 руб.), в Краснодаре (3780 руб.) и Красноярске (2243 руб.), на 11% – в Казани (2217 руб.), Перми (2155 руб.), Нижнем Новгороде (2095 руб.) и Воронеже (1986 руб.). На 9% повысился средний чек в Уфе (2647 руб.), Екатеринбурге (2170 руб.) и Омске (2103 руб.).
Число покупок год к году на 10% увеличилось в Нижнем Новгороде, на 9% – в Казани, на 7% – в Уфе. В Челябинске и Краснодаре количество покупок стало выше на 5%, в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Омске – на 4%. Количество покупок выросло на 3% в Новосибирске, Перми, Волгограде и Красноярске. На 1% снизился показатель в Самаре и Воронеже, на 2% – в Москве и Санкт-Петербурге.
Осенью на фоне более холодной, дождливой погоды потребитель чаще выбирал закрытые заведения ресторанного формата. В таком сегменте общепита увеличивается объем заказов блюд более премиального ассортимента, что отражается в величине средней покупки. Подъем продаж выражен преимущественно на региональном уровне.
В июле «Ведомости» писали со ссылкой на данные сервиса доставки «Чиббис» на основе опроса 475 точек общепита, что в среднем 33% затрат в итоговой стоимости блюд у российских ресторанов в июне 2025 г. приходилось на продукты питания. Остальные расходы перераспределяются между оплатой труда, техническим оснащением, арендой помещений, налогами, маркетингом. Директор по маркетингу и продукту компании Александр Якимец сообщил, что в 2022 г. доля ингредиентов составляла 25–30%, а 5–7 лет назад – 20–25%.