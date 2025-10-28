Средний чек в ресторанах и барах за год вырос на 12%

Число покупок год к году на 10% увеличилось в Нижнем Новгороде, на 9% – в Казани, на 7% – в Уфе. В Челябинске и Краснодаре количество покупок стало выше на 5%, в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Омске – на 4%. Количество покупок выросло на 3% в Новосибирске, Перми, Волгограде и Красноярске. На 1% снизился показатель в Самаре и Воронеже, на 2% – в Москве и Санкт-Петербурге.