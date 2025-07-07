Затраты на продукты у ресторанов достигли трети от стоимости блюд

В среднем 33% затрат в итоговой стоимости блюд у российских ресторанов в июне этого года приходилось на продукты питания. Такие данные приводит сервис доставки «Чиббис» на основе опроса 475 точек общепита. Остальные расходы перераспределяются между оплатой труда, техническим оснащением, арендой помещений, налогами, маркетингом. Какова была доля ингредиентов в предыдущие два года, в компании не уточнили. Ее директор по маркетингу и продукту Александр Якимец сообщил лишь, что в 2022 г. она составляла 25–30%, а 5–7 лет назад – 20–25%.