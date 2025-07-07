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Затраты на продукты у ресторанов достигли трети от стоимости блюд

Для компенсации расходов общепит вынужден повышать цены
Валерия Кузьменко
Ведомости
Ведомости

В среднем 33% затрат в итоговой стоимости блюд у российских ресторанов в июне этого года приходилось на продукты питания. Такие данные приводит сервис доставки «Чиббис» на основе опроса 475 точек общепита. Остальные расходы перераспределяются между оплатой труда, техническим оснащением, арендой помещений, налогами, маркетингом. Какова была доля ингредиентов в предыдущие два года, в компании не уточнили. Ее директор по маркетингу и продукту Александр Якимец сообщил лишь, что в 2022 г. она составляла 25–30%, а 5–7 лет назад – 20–25%.

Расчеты «Чиббиса» подтверждают и некоторые опрошенные «Ведомостями» участники рынка. В «Шоколаднице» затраты на продукты питания сейчас составляют в среднем как раз 33%, говорит представитель сети кофеен. Долю за прошлый год он не называл.

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