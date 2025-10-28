Совет директоров «Газпрома» утвердил новую инвестпрограмму и бюджет на 2025 год
Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2025 г. в новых редакциях. Об этом объявили в ПАО. Общий объем финансирования инвестпрограммы составит 1,61 трлн руб. (+91,7 млрд руб. относительно 2024 г.).
Инвестпрограмма «Газпрома» предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов:
развитие центров газодобычи на востоке России и полуострове Ямал,
газификация регионов РФ,
расширение мощностей магистрального газопровода «Сила Сибири»,
газоперерабатывающего комплекса «Газпрома»,
проект «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» и проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.
ПАО в бюджете на 2025 г. добилось сокращения управленческих расходов на 2% по сравнению с первоначальной редакцией документа, отметил заместитель предправления компании Фамил Садыгов. «В итоге мы ожидаем хороших значений по показателю EBITDA группы за 2025 г. – исходя из консервативных предпосылок, планируется получить 2,9 трлн руб.», – указал он.
В 2024 г. ПАО заявила объем финансирования инвестпрограммы в 1,52 трлн руб. «Ведомости» отмечали, что базовый объем инвестиций газовой компании на 2024 г. составил 1,57 трлн руб. По итогам традиционного пересмотра объема вложений во втором полугодии «Газпром» увеличил его до 1,64 трлн руб. В прошлом году объем вложений составил 1,97 трлн руб.