Совет директоров «Газпрома» утвердил новую инвестпрограмму и бюджет на 2025 год

ПАО в бюджете на 2025 г. добилось сокращения управленческих расходов на 2% по сравнению с первоначальной редакцией документа, отметил заместитель предправления компании Фамил Садыгов. «В итоге мы ожидаем хороших значений по показателю EBITDA группы за 2025 г. – исходя из консервативных предпосылок, планируется получить 2,9 трлн руб.», – указал он.