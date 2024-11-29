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Инвестпрограмма «Газпрома» в 2025 году составит более 1,5 трлн рублей

Средства в основном пойдут на проекты на востоке России и газификацию регионов
Василий Милькин
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Правление «Газпрома» одобрило проект инвестпрограммы и бюджета на 2025 г., сообщила 28 ноября пресс-служба компании. Заявленный объем финансирования инвестпрограммы – 1,52 трлн руб. Окончательные параметры должен утвердить совет директоров «Газпрома».

Одобренный правлением финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» в полном объеме, указывалось в релизе. Там же говорилось, что решения по привлечению заемных средств в рамках программы заимствований планируется принимать «исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности в финансировании».

Среди приоритетных проектов «Газпром» назвал дальнейшее развитие центров газодобычи на востоке России и полуострове Ямал, газификацию российских регионов, расширение мощностей экспортного газопровода «Сила Сибири» и газоперерабатывающего комплекса компании, проект «Восточная система газоснабжения» (развитие Единой системы газоснабжения в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, протяженность новых трубопроводов составит 5000 км) и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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