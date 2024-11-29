Инвестпрограмма «Газпрома» в 2025 году составит более 1,5 трлн рублей

Инвестпрограмма «Газпрома» в 2025 году составит более 1,5 трлн рублейСредства в основном пойдут на проекты на востоке России и газификацию регионов
Правление «Газпрома» одобрило проект инвестпрограммы и бюджета на 2025 г., сообщила 28 ноября пресс-служба компании. Заявленный объем финансирования инвестпрограммы – 1,52 трлн руб. Окончательные параметры должен утвердить совет директоров «Газпрома».
Одобренный правлением финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» в полном объеме, указывалось в релизе. Там же говорилось, что решения по привлечению заемных средств в рамках программы заимствований планируется принимать «исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности в финансировании».
Среди приоритетных проектов «Газпром» назвал дальнейшее развитие центров газодобычи на востоке России и полуострове Ямал, газификацию российских регионов, расширение мощностей экспортного газопровода «Сила Сибири» и газоперерабатывающего комплекса компании, проект «Восточная система газоснабжения» (развитие Единой системы газоснабжения в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, протяженность новых трубопроводов составит 5000 км) и проч.