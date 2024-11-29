Инвестпрограмма «Газпрома» в 2025 году составит более 1,5 трлн рублей

Одобренный правлением финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» в полном объеме, указывалось в релизе. Там же говорилось, что решения по привлечению заемных средств в рамках программы заимствований планируется принимать «исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности в финансировании».