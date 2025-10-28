«Газпром» ожидает EBITDA на уровне 2,9 трлн рублей по итогам 2025 года

28 октября корпорация сообщила, что занимается развитием в России мощности по сжижению природного газа. Совет директоров компании утвердил работу по реализации ее проектов в области производства и поставок СПГ. Также растет спрос на малотоннажный СПГ «Газпрома» на внутреннем рынке. Объем его реализации дочерними обществами и совместными предприятиями группы в 2024 г. вырос почти в два раза по сравнению с 2023 г. с 23 200 т до 45 700 т.