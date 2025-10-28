Газета
Главная / Бизнес /

«Газпром» ожидает EBITDA на уровне 2,9 трлн рублей по итогам 2025 года

Ведомости

Группа «Газпром» в рамках консервативного сценария ожидает получить EBITDA в размере 2,9 трлн руб. по итогам 2025 г., сообщил заместитель председателя правления корпорации Фамил Садыгов. Его цитирует пресс-служба.

По словам Садыгова, компания продолжает политику сдерживания роста затрат. «Газпром» сократил управленческие расходы на 2% в новой редакции бюджета за 2025 г. Доходная часть от продажи газа предположительно составит 4,9 трлн руб. к концу года, что на 4,4% выше плана, утвержденного в декабре 2024 г.

28 октября корпорация сообщила, что занимается развитием в России мощности по сжижению природного газа. Совет директоров компании утвердил работу по реализации ее проектов в области производства и поставок СПГ. Также растет спрос на малотоннажный СПГ «Газпрома» на внутреннем рынке. Объем его реализации дочерними обществами и совместными предприятиями группы в 2024 г. вырос почти в два раза по сравнению с 2023 г. с 23 200 т до 45 700 т.

29 сентября «Газпром» сообщил, что добыча газа компании выросла в первом полугодии 2025 г. на 0,6% в сравнении с годом ранее до 209,48 млрд куб. м. По состоянию на 30 июня 2025 г. группа добыла 38,32 млн т нефти и газового конденсата, что на 2,35% больше, чем за такой же период 2024 г.

