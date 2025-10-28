PepsiCo провела ребрендинг впервые за 25 лет
Впервые за 25 лет производитель безалкогольных напитков и других пищевых продуктов PepsiCo провел ребрендинг. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
В основе нового логотипа компании лежит английская буква «Р». Ее окружают символы, отсылающие к продукции, которую производит PepsiCo. Слева изображена оранжевая листовидная фигура, которая олицетворяет еду и злаки. Справа – форма, напоминающая каплю, которая указывает на производство напитков, а также ярко-зеленая полоса, обозначающая позитивное влияние компании на общество и планету. Дополняет логотип улыбка – символ настроения потребителя.
Фирменный шрифт, который теперь использует компания, состоит из строчных букв. В сообщении говорится, что он призван создавать ощущение доступности и отражать смелый, ориентированный на потребителя дух брендов PepsiCo.
Новый лозунг звучит как «Еда. Напитки. Улыбки». Он призван посылать потребителям сигнал, который связан с желанием компании дарить больше улыбок «с каждым глотком и каждым кусочком», говорится в сообщении.
«Делая улыбки основой нашей визуальной идентичности, мы демонстрируем нашу одержимость потребителями, и эта одержимость способствует нашему росту», – отметил директор по работе с потребителями и маркетингу, директор по развитию International Foods Джейн Уэйкли.
После начала специальной военной операции на Украине PepsiCo начала сокращать присутствие в России. В частности, было принято решение приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продажи на российском рынке напитков Pepsi, 7UP и Mirinda. В сентябре 2022 г. Reuters сообщил, что PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России.
При этом PepsiCo остается одним из основных производителей молочных продуктов в России, которые выпускаются под марками «Домик в деревне», «Чудо», «Веселый молочник» и др.