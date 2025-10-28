PepsiCo провела ребрендинг впервые за 25 лет

После начала специальной военной операции на Украине PepsiCo начала сокращать присутствие в России. В частности, было принято решение приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продажи на российском рынке напитков Pepsi, 7UP и Mirinda. В сентябре 2022 г. Reuters сообщил, что PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России.