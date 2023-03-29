Pepsi обновила логотип впервые за 14 лет
Pepsi решила впервые за 14 лет обновить логотип. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В новой версии слово «Pepsi» будет написано жирным шрифтом черного цвета и размещено по центру круга на белом фоне. Сверху и снизу будут расположены волнообразные полосы красного и синего цветов соответственно. В новом дизайне также будет много черного цвета, который подтверждает приверженность Pepsi к напиткам с низким содержанием сахара.
«В мире, который становится все более цифровым, обновленный и отчетливый дизайн привносит движение и анимацию», – сказано в сообщении компании.
По словам главного дизайнера PepsiCo Мауро Порчини, решение поместить слово в круг было связано с тем, что чаще всего люди, рисуя логотип компании по памяти, помещают название компании не рядом с кругом, а по центру. «Мы не могли игнорировать такое видение», – сказал он в разговоре с CNN. Сейчас логотип компании представляет трехцветный круг с более тусклыми цветами, а слово «Pepsi» расположено рядом с правой стороны.
Уточняется, что в Северной Америке продукция с обновленным логотипом поступит в продажу осенью этого года, а во всем мире – в 2024 г. Обновление приурочено к 125-летию существования бренда.
После начала специальной военной операции на Украине Coca-Cola и PepsiCo начали сокращать свое присутствие в России. В частности, они приняли решение приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продажи на российском рынке своих глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Fanta, Sprite и Pepsi, 7UP и Mirinda соответственно. В сентябре 2022 г. Reuters сообщил, что PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России.