Pepsi обновила логотип впервые за 14 лет

По словам главного дизайнера PepsiCo Мауро Порчини, решение поместить слово в круг было связано с тем, что чаще всего люди, рисуя логотип компании по памяти, помещают название компании не рядом с кругом, а по центру. «Мы не могли игнорировать такое видение», – сказал он в разговоре с CNN. Сейчас логотип компании представляет трехцветный круг с более тусклыми цветами, а слово «Pepsi» расположено рядом с правой стороны.