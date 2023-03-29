Газета
Бизнес

Pepsi обновила логотип впервые за 14 лет

Ведомости

Pepsi решила впервые за 14 лет обновить логотип. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В новой версии слово «Pepsi» будет написано жирным шрифтом черного цвета и размещено по центру круга на белом фоне. Сверху и снизу будут расположены волнообразные полосы красного и синего цветов соответственно. В новом дизайне также будет много черного цвета, который подтверждает приверженность Pepsi к напиткам с низким содержанием сахара.

«В мире, который становится все более цифровым, обновленный и отчетливый дизайн привносит движение и анимацию», – сказано в сообщении компании. 

По словам главного дизайнера PepsiCo Мауро Порчини, решение поместить слово в круг было связано с тем, что чаще всего люди, рисуя логотип компании по памяти, помещают название компании не рядом с кругом, а по центру. «Мы не могли игнорировать такое видение», – сказал он в разговоре с CNN. Сейчас логотип компании представляет трехцветный круг с более тусклыми цветами, а слово «Pepsi» расположено рядом с правой стороны.

Уточняется, что в Северной Америке продукция с обновленным логотипом поступит в продажу осенью этого года, а во всем мире – в 2024 г. Обновление приурочено к 125-летию существования бренда.

Ранее по теме: РБК: Coca-Cola осталась в лидерах по продажам в России, несмотря на уход из страны

После начала специальной военной операции на Украине Coca-Cola и PepsiCo начали сокращать свое присутствие в России. В частности, они приняли решение приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продажи на российском рынке своих глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Fanta, Sprite и Pepsi, 7UP и Mirinda соответственно. В сентябре 2022 г. Reuters сообщил, что PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных