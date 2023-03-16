РБК: Coca-Cola осталась в лидерах по продажам в России несмотря на уход из страны

По данным «Продажи.рф» (не включают магазины ритейлеров X5 Group и «Магнит»), в январе-феврале доля бренда Coca-Cola в продажах сократилась до 14,1% с 47,8% в январе-феврале 2022 г., он стал вторым по популярности. С небольшим отрывом от него идут напитки под брендом «Черноголовка» (13,9%). Первым же популярности вместо Coca-Cola стал напиток «Добрый Cola» (33,8%), который производится на заводах Multon Partners, которые принадлежали боттлеру оригинального напитка — компании Coca-Cola HBC Россия. Доля же Pepsi с 44,4% в 2022 г. сократилась до 3,7%.