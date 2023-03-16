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РБК: Coca-Cola осталась в лидерах по продажам в России несмотря на уход из страны

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Газировка под брендом Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company остается в числе лидеров по продажам среди напитков со вкусом колы в сетевой и несетевой рознице, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса «Продажи.рф» и «Эвотор».

По данным «Продажи.рф» (не включают магазины ритейлеров X5 Group и «Магнит»), в январе-феврале доля бренда Coca-Cola в продажах сократилась до 14,1% с 47,8% в январе-феврале 2022 г., он стал вторым по популярности. С небольшим отрывом от него идут напитки под брендом «Черноголовка» (13,9%). Первым же популярности вместо Coca-Cola стал напиток «Добрый Cola» (33,8%), который производится на заводах Multon Partners, которые принадлежали боттлеру оригинального напитка — компании Coca-Cola HBC Россия. Доля же Pepsi с 44,4% в 2022 г. сократилась до 3,7%.

Статистика же оператора фискальных данных «Эвотор» показывает, что в январе этого года импортная Coca-Cola заняла первое место не только в сегменте колы, но и среди всех сладких газированных напитков. На ее долю пришлось 32% продаж в денежном выражении по сравнению с долей Coca-Cola российского разлива в 60% годом ранее.

После начала специальной военной операции на Украине Coca-Cola и PepsiCo начали сокращать свое присутствие в России. В частности, они приняли решение приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продажи на российском рынке своих глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Fanta, Sprite и Pepsi, 7UP и Mirinda соответственно. В сентябре 2022 г. Reuters сообщил, что PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России.

В результате те предприятия, которые занимались производством напитков Coca-Cola, сосредоточились на выпуске и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья». Владелец российских заводов Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в июле сменил название на Multon Partners. В августе стало известно, что вместо напитка с привычным названием появится бренд «Добрый кола». Что касается PepsiCo, то она сосредоточилась на производстве линейки Evervess и «Русский дар».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных