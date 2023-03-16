РБК: Coca-Cola осталась в лидерах по продажам в России несмотря на уход из страны
По данным «Продажи.рф» (не включают магазины ритейлеров X5 Group и «Магнит»), в январе-феврале доля бренда Coca-Cola в продажах сократилась до 14,1% с 47,8% в январе-феврале 2022 г., он стал вторым по популярности. С небольшим отрывом от него идут напитки под брендом «Черноголовка» (13,9%). Первым же популярности вместо Coca-Cola стал напиток «Добрый Cola» (33,8%), который производится на заводах Multon Partners, которые принадлежали боттлеру оригинального напитка — компании Coca-Cola HBC Россия. Доля же Pepsi с 44,4% в 2022 г. сократилась до 3,7%.
Статистика же оператора фискальных данных «Эвотор» показывает, что в январе этого года импортная Coca-Cola заняла первое место не только в сегменте колы, но и среди всех сладких газированных напитков. На ее долю пришлось 32% продаж в денежном выражении по сравнению с долей Coca-Cola российского разлива в 60% годом ранее.
После начала специальной военной операции на Украине Coca-Cola и PepsiCo начали сокращать свое присутствие в России. В частности, они приняли решение приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продажи на российском рынке своих глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Fanta, Sprite и Pepsi, 7UP и Mirinda соответственно. В сентябре 2022 г. Reuters сообщил, что PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России.
В результате те предприятия, которые занимались производством напитков Coca-Cola, сосредоточились на выпуске и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья». Владелец российских заводов Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в июле сменил название на Multon Partners. В августе стало известно, что вместо напитка с привычным названием появится бренд «Добрый кола». Что касается PepsiCo, то она сосредоточилась на производстве линейки Evervess и «Русский дар».